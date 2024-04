PSG : L'Espagne prédit l'enfer à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison, Kylian Mbappé quittera le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. D'ici-là, ses faits et gestes seront épiés, et c'est même déjà le cas puisque son comportement ne cesse de faire parler. A tel point que le journaliste de Fichajes.com , Juan Carlos Navarro, lui prédise même une fin de saison très agitée à Paris.

«On pense qu’il va passer des moments difficiles au PSG jusqu’à la fin de la saison»

« Je pense que Mbappé agit comme prévu. C’est un joueur très fier et il n’accepte pas facilement d’être remplaçant ou de sortir durant les matches. On va dire que ça ne me surprend pas. En regardant vers l’avenir, il reste à savoir comment il s’intégrera dans le vestiaire du Real Madrid, qui est actuellement très tranquille. Concernant son attitude, cela ne pose pas de problème pour le moment. Après Mbappé n’est pas encore au Real Madrid. En Espagne, on pense qu’il va passer des moments difficiles au PSG jusqu’à la fin de la saison. On ne parle pas beaucoup de ce sujet. Les gens trouvent normal qu’il ait ces affrontements avec Luis Enrique, puisqu’il va quitter l’équipe à la fin de la saison », confie le journaliste espagnol pour Foot Mercato .

«Rodrygo l’a dit dimanche, il est tranquille et il n’a pas peur de la concurrence»