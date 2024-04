Mbappé : Le PSG fait une grande annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger et s’en ira donc libre à l’issue de la saison, très certainement pour prendre la direction du Real Madrid. Une nouvelle que Luis Enrique, même s’il ne l’a pas confirmé de manière officielle, semble avoir acté dans son esprit à en croire son discours affiché mardi en conférence de presse.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! L’attaquant de 25 ans a informé mi-février sa direction qu’il ne prolongerait pas son contrat, et il s’en ira donc libre à l’issue de la saison, d’autant qu’un accord aurait déjà été trouvé avec le Real Madrid. Mais en attendant que cette nouvelle soit officialisée par le PSG, Luis Enrique continue de souffler le chaud et le froid…

Enrique a affiché un espoir pour Mbappé

Dimanche, au micro de Prime Video , l’entraîneur du PSG avait évoqué une éventuelle prolongation de dernière minute pour Mbappé : « J'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Il n'a rien dit pour le moment, il peut changer d'opinion. Imaginons que nous gagnons les quatre titres cette saison et qu’il prenne sa décision au dernier moment... que sa place est à Paris ». Mais Luis Enrique semble s’être ravisé.

La fin est annoncée ?