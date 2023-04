PSG : L’entraîneur déjà trouvé si Galtier se fait virer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, Christophe Galtier devrait rester en place sur le banc du PSG la saison prochaine. Mais en cas de changement de cap de la part du Qatar sur cet épineux dossier, Thiago Motta semble être le grand favori à la succession de Galtier au PSG, d’autant que l’entraîneur italien a laissé la porte ouverte.

Interrogé ces derniers jours en conférence de presse, Christophe Galtier a dégagé une tendance très claire pour son avenir au PSG : « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG », a lâché l’entraîneur parisien, sous contrat jusqu’en 2024.

Galtier vend la mèche, le PSG va mettre le feu au mercato https://t.co/v2sv14Z672 pic.twitter.com/kRSMCtGYhW — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Galtier parti pour rester

Un discours très clair de la part de Christophe Galtier, qui confirme les révélations exclusives du 10sport.com datant du 20 avril dernier et expliquant que l’entraîneur français sera, sauf énorme surprise, maintenu dans ses fonctions au PSG la saison prochaine. Mais en cas de revirement de situation de dernière minute, qui peut encore venir lui succéder ?

Motta, l’option la plus plausible