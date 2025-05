PSG : Le transfert parfait est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le PSG n’avait pas hésité à recruter Désiré Doué pour environ 50M€, hors bonus. Un très joli coup puisque l’ancien Rennais s’est très rapidement imposé à Paris, au point de surprendre Julien Stéphan qui pense même que le meilleur est à venir pour l’international français.

«Quand Désiré est comme ça, il est très fort, presque injouable»

« Jusque-là, il avait peut-être tendance à forcer les choses, comme quelqu’un qui voulait trop bien faire. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu plus de fluidité dans son jeu, dans ses choix. Et quand Désiré est comme ça, il est très fort, presque injouable. Il a en plus été d’une constance remarquable, puisqu’il a eu de l’impact dans de nombreux matchs, qu’il les débute comme remplaçant, puis comme titulaire. Ça, c’est significatif de quelqu’un qui est bien dans sa tête », confie-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«Je pense pouvoir dire qu’il ira très haut»

« Désiré fait partie de ces joueurs qui, de par leur éducation et leur état d’esprit, sont programmés pour le très haut niveau. C’est une machine de travail, qui ne laisse rien au hasard. C’est le genre de joueurs qui prend par exemple beaucoup de temps pour se préparer avant l’entraînement, qui en accorde énormément à la récupération après, fait très attention à la nutrition, au sommeil… Entre son talent, sa force de travail, sa mentalité et son professionnalisme, je pense pouvoir dire qu’il ira très haut », ajoute Julien Stéphan.