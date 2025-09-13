PSG : Le transfert inespéré qui va dégoûter Mbappé ?

Pierrick Levallet

Lors du dernier jour du mercato, le PSG a bouclé plusieurs dossiers, certains plus inespérés que d’autres. Le club de la capitale a notamment réussi à se débarrasser de Carlos Soler, transféré à la Real Sociedad. Le milieu de terrain de 28 ans pourrait d’ailleurs faire ses débuts contre le Real Madrid de Kylian Mbappé, contre qui il a été plutôt en réussite par le passé.

L’ultime jour du mercato a été particulièrement animé du côté du PSG. Le club de la capitale s’est activé pour clore ses derniers dossiers, dont celui de Carlos Soler. L’international espagnol a été transféré à la Real Sociedad contre 8M€ cet été. Et le milieu de terrain de 28 ans pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs contre un adversaire qu’il connaît très bien.

Carlos Soler va faire tomber le Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, Carlos Soler pourrait en effet faire sa première avec la Real Sociedad contre le Real Madrid. L’ancien du PSG a souvent été en réussite face aux Merengue, contre qui il dispose d’un bon bilan. Il a par exemple inscrit un triplé contre la Casa Blanca en novembre 2020. Ce samedi, il pourrait faire chuter le Real Madrid de Kylian Mbappé pour la première fois de la saison.