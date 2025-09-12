Kylian Mbappé, le malaise est confirmé !

Pierrick Levallet

Star interplanétaire du football, Kylian Mbappé est bien évidemment un passionné du ballon rond. Mais cela n’empêche toutefois pas l’attaquant du Real Madrid de trouver certaines choses désagréables dans ce sport. Le capitaine de l’équipe de France vivrait même une sorte de malaise à l’égard de ces inconvénients, et il ne s’en cacherait pas vraiment.

Mbappé en plein malaise face au monde du football ? Comme le confirme MARCA, Kylian Mbappé ressentirait en effet une forme de gêne face à ce qu’il n’aime pas dans le football. Le champion du monde 2018 vivrait une sorte de malaise face à certaines choses qu’il considérerait comme des inconvénients. Il ne s’en est d’ailleurs pas caché récemment.