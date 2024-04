PSG : Le transfert de l’été déjà plombé ? Une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, le PSG espère recevoir une réponse favorable de Xavi Simons pour un retour à Paris de ce dernier. Néanmoins, l’international Néerlandais pourrait également décider de quitter le club francilien. En cas de départ du prodige de 21 ans cet été, Chelsea mais surtout Arsenal seraient clairement dans le coup. Explications.

L’avenir s’annonce radieux au PSG. Depuis l’été dernier, la direction du club de la capitale ne cesse de miser sur des joueurs d’avenir afin de pérenniser le club sur le long terme. Si Kylian Mbappé va quitter la formation de Luis Enrique en juin prochain, le PSG compte clairement sur un retour de Xavi Simons, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier.

EXCLU - Mercato : Le PSG attend Simons, Fofana pas d’actualité https://t.co/AuvrlcUvFp pic.twitter.com/vng2LMrwy4 — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Le PSG veut rapatrier Xavi Simons

Car selon nos informations datant du 27 février, les hautes sphères parisiennes sont convaincues que l’avenir du joueur prêté au RB Leipzig doit s’écrire sous les couleurs Rouge et Bleu … Néanmoins, ce dossier est complexe. Et pour cause, Xavi Simons possède la main mise sur son avenir, et pourrait potentiellement décider de quitter le PSG. Et à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Simon Phillips, plusieurs cadors anglais sont déjà sur les traces du Néerlandais.

Chelsea et Arsenal prêts à miser sur Xavi Simons