Départ de Mbappé : Le PSG prêt à snober cet attaquant ?

À la recherche d’un joueur qui viendra remplacer Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid, la saison prochaine, le PSG pourrait avoir sa chance dans le dossier Marcus Rashford. En effet, Manchester United serait prêt à écouter les offres pour l’international anglais, mais Paris pourrait finalement privilégier d’autres options.

La succession de Kylian Mbappé va animer le prochain mercato estival du PSG. Le capitaine de l’équipe de France prendra la direction du Real Madrid cet été, à l’issue de son contrat, et le remplacer sera une des priorités des dirigeants parisiens. En ce sens, ils pourraient avoir leur chance en ce qui concerne une cible de longue date, Marcus Rashford.

Manchester United prêt à se séparer de Rashford

L’international anglais (60 sélections) a souvent été lié à un intérêt du PSG ces dernières années. Marcus Rashford a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 avec Manchester United l’été dernier, qui serait désormais prêt à s’en séparer. En effet, d’après les informations du Telegraph , les Red Devils seront à l’écoute des offres pour une grande majorité de leur effectif lors du mercato estival. Ils pourraient alors ouvrir la porte à un départ de Marcus Rashford en cas d’offre satisfaisante.

