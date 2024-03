Le PSG a choisi le successeur de Mbappé et lâche un gros coup de pression

Alexis Brunet

La nouvelle a fait grand bruit, Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat au PSG. Le Français s'apprête donc à quitter le club de la capitale, et il faudra lui trouver un remplaçant. La piste Marcus Rashford est notamment évoquée, mais les dirigeants parisiens ne passeront à l'attaque que si l'Anglais affirme son envie de quitter Manchester United.

Comme lors de chaque été, le PSG sera l'un des grands acteurs du mercato. Mais cela pourrait être encore plus réel l'été prochain, car le club de la capitale devra gérer au mieux le remplacement de Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ de Paris, à l'issue de la saison. Plusieurs noms sont évoqués pour prendre la succession du champion du monde, et les dirigeants parisiens devront se montrer persuasifs, car il y a de grands noms, et donc potentiellement de nombreux prétendants.

Osimhen, Leão et Rashford sont pistés

Le PSG pourrait bien trouver son bonheur en Serie A. Deux noms ressortent du côté de l'Italie. Tout d'abord c'est Victor Osimhen qui ferait figure de grand favori. Le buteur de Naples serait évalué aux alentours des 130M€. Le club de la capitale serait aussi très intéressé par Rafael Leão, mais cela pourrait coûter encore plus que pour le Nigérian, puisse que c'est un chèque de 170M€ qui pourrait être nécessaire pour faire plier l'AC Milan. D'après le journaliste Ben Jacobs, Marcus Rashford serait aussi sur la liste du PSG.

Le PSG met la pression à Rashford