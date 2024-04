Transferts : L’indice qui change tout pour le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG, comme ce fut le cas lors du mercato estival de 2023, devrait une fois encore renforcer l’entrejeu de l’effectif de Luis Enrique. Pour ce faire, le profil de Joshua Kimmich intéresserait le club parisien comme ce fut le cas cet hiver. Pour autant, l’Espagne semble occuper l’esprit et le temps libre de l’international allemand du Bayern Munich.

Joshua Kimmich pourrait bien être l’une des grosses opportunités de marché du mercato estival à venir. Le polyvalent international allemand de 29 ans, capable de jouer latéral droit ainsi que milieu de terrain défensif, est seulement contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2025. À un peu plus d’un an de la fin de son bail au club bavarois, Kimmich commencerait à se bâtir une sérieuse cote sur le marché. À commencer par le PSG.

«Barcelone et le Real Madrid sont des clubs incroyables avec une histoire extraordinaire»

Avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le Paris Saint-Germain cherche à renforcer trois postes précis comme le10sport.com vous l’a annoncé le 1er avril dernier : un attaquant latéral, un milieu axial ainsi qu’un défenseur central. C’est le rôle de milieu de terrain que Kimmich viendrait jouer au PSG en cas de transfert. Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait voir le FC Barcelone et le Real Madrid lui jouer un sale tour au vu des propos tenus par Joshua Kimmich en personne lors d’une entrevue pour AS ces dernières heures. « Je veux parler au Bayern. Et quand ce sera fait, je ne sortirai pas pour en parler à la presse. Je me concentre uniquement sur les deux matches contre le Real Madrid. Pour l'instant, je n'y pense pas. Comme je l'ai dit, je parlerai d'abord au Bayern. Mais bien sûr, Barcelone et le Real Madrid sont des clubs incroyables avec une histoire extraordinaire ».

Joshua Kimmich prendrait des cours d’espagnol !