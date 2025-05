PSG : Le transfert confirmé par la presse italienne !

Axel Cornic

Le mercato estival va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et il devrait y avoir du changement au Paris Saint-Germain. On annonce en effet quelques départs et cela pourrait notamment concerner Kang-In Lee, le joker de Luis Enrique qui a vu son temps de jeu grandement se réduire ces derniers mois.

Sa signature en a surpris plus d’un. Arrivé en 2023, Kang-In Lee est l’antistar par excellence du nouveau projet du PSG. Et Luis Enrique l’aime beaucoup, puisqu’il a souvent fait appel à lui ces deux dernières saisons. Mais quelque chose semble s’être cassé avec l’international sud-coréen...

« Il est passé du gars qui était le mec à qui on faisait super confiance à tu disparais » Il a en effet totalement disparu de la rotation eu PSG, ce qu’a évidemment constaté Daniel Riolo. « Kang-in Lee, ce n’est pas qu’il n’existe plus, il est descendu à la cave. Je pense qu’il a pris une énorme claque » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot. « Il est passé du gars qui était le mec à qui on faisait super confiance à tu disparais, je pense qu’il ne l’a pas avalé ».