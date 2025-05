«À la cave», un joueur du PSG bientôt transféré ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Miné par une grosse concurrence dans le secteur offensif du PSG cette saison, Kang-in Lee est annoncé avec insistance sur le départ dans les semaines à venir. Et Daniel Riolo s'est lâché sur la situation de l'international sud-coréen, estimant que Lee avait très mal vécu ce changement soudain de statut au PSG.

Kang-in Lee (24 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? À en croire les dernières tendances, le milieu offensif sud-coréen pourrait faire ses bagages et quitter le Parc des Princes lors du prochain mercato estival, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en 2028. Il faut dire que le statut de Lee a radicalement changé ces derniers mois au PSG.

Kang-in Lee, l'éternel remplaçant Barré par une concurrence particulièrement rude dans le secteur offensif du PSG avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou encore Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee n'entre plus vraiment dans les plans de Luis Enrique. Et un départ semble plus que jamais d'actualité pour l'ancien joueur du FC Valence, courtisé notamment par Naples et plusieurs écuries de Premier League.