PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation du Français, le Real Madrid est prêt à retenter sa chance sur ce dossier, mais à une condition. En effet, le club merengue relancera les démarches pour recruter Kylian Mbappé que s'il fait un pas vers lui.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est passé tout près de signer au Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien avait un accord de principe pour rejoindre le club merengue librement et gratuitement. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger de deux saisons, plus une en option, avec le PSG.

Le Real ne veut plus être le «dindon de la farce»

Alors qu'il a refusé d'activer la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Malgré tout, le Real Madrid ne compte pas se jeter aveuglément sur l'attaquant du PSG.

Zaïre-Emery débarque en équipe de France, Mbappé jubile https://t.co/NJLt4gdH77 pic.twitter.com/UdBYZlpw4Y — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Mbappé doit passer à l'action s'il veut signer au Real