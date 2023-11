Le PSG veut s'offrir une star, il annonce son transfert

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG aimerait boucler le transfert de Victor Osimhen. Toutefois, John Obi Mikel ne l'entend pas du tout de cette oreille. En effet, le jeune retraité a annoncé à Victor Osimhen qu'il allait le faire signer à Chelsea, et ce, pour qu'il devienne le digne héritier de Didier Drogba.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait aimé s'offrir les services de Victor Osimhen. Toutefois, le Napoli se serait montré trop gourmand. Pour se consoler, le PSG a bouclé les signatures de deux autres avant-centre : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. En parallèle, le club de la capitale s'est renforcé à tous les autres postes, puisqu'il a recruté Arnau Tenas dans les buts, Milan Skriniar et Lucas Hernandez en défense, Manuel Ugarte, Cher Ndour et Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig) au milieu de terrain, ainsi qu'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kang-In Lee et Marco Asensio en attaque.

Obi Mikel compte envoyer Osimhen à Chelsea

Malgré les arrivées de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, Luis Campos n'aurait toujours pas tiré un trait sur Victor Osimhen. En effet, le conseiller football du PSG souhaiterait toujours offrir l'attaquant du Napoli à Luis Enrique. Cependant, John Obi Mikel, compatriote nigérian de Victor Osimhen, pourrait plomber ce dossier.

Le PSG prépare le mercato, un déplacement est révélé https://t.co/aU4KbNz16i pic.twitter.com/Jbx2FhCpsV — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

«Tu vas venir à Chelsea mec»