PSG : Le Real Madrid déjà menacé par Mbappé ?

Sauf nouveau rebondissement dans ce dossier, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid au terme de son contrat avec le PSG. Une arrivée qui permettra à Carlo Ancelotti de disposer d’une nouvelle star dans son effectif, mais Iván Zamorano reste quant à lui prudent, l’ancien joueur du club rappelant que la vie de groupe sera primordiale pour la réussite de l’équipe.

Carlo Ancelotti devrait disposer d’un effectif XXL la saison prochaine avec l’arrivée attendue de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire en juin. En plus de la star tricolore, Endrick débarquera du Brésil à sa majorité en juillet pour découvrir sa nouvelle équipe un an et demi après sa signature. Le secteur offensif merengue devrait donc être chargé alors que le club compte déjà dans ses rangs Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham, placé derrière l’attaquant à Madrid. Malgré cette accumulation de joueurs de très haut niveau, Iván Zamorano ne s’enflamme pas.



« Les équipes les plus puissantes ne sont pas toujours les plus performantes »

« J'ai toujours dit que les équipes les plus puissantes ne sont pas toujours les plus performantes. Je préfère un Madrid performant, où tout le monde contribue à la chose la plus importante, qui est de rendre l'équipe plus grande. C'est ce qui est arrivé à City lorsque Guardiola a commencé à recruter les meilleurs joueurs et qu'il n'a pas connu le succès qu'il a connu plus tard lorsqu'il a trouvé la bonne formule. L'important, c'est le groupe », temporise l’ancien joueur du Real Madrid, interrogé par AS .

« Je serai très heureux de son arrivée »