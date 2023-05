PSG : Le Qatar a un boulevard pour cette grosse opération

Alexis Brunet

La saison du PSG ne satisfait pas les dirigeants du club. Une nouvelle fois éliminé en Ligue des Champions, Paris ne fait même plus peur en championnat où l'écart semble s'être réduit. Des grandes décisions pourraient donc être prises, et cela tombe bien une bonne nouvelle est tombée pour le leader de la Ligue 1.

Cette saison, c'est le Bayern Munich de Julian Nagelsmann qui a mis fin au rêve de Ligue des Champions du PSG. Encore une fois, les partenaires de Marquinhos se sont fait éliminer de la coupe aux grandes oreilles au stade des huitièmes de finale. Un nouveau fiasco qui a du mal à passer au sein de l'état-major parisien. Surtout si à cela on ajoute une élimination en huitième de finale de Coupe de France, face au rival de toujours l'OM.

Paris va être actif sur le mercato

Pour essayer d'aller plus loin et de pourquoi pas croire à une victoire finale la saison prochaine, le PSG va devoir envoyer du lourd sur le mercato. Construire une équipe compétitive et cohérente, avec au centre de celle-ci Kylian Mbappé. Lionel Messi et Neymar seraient donc écartés. Des joueurs comme Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Harry Kane ou bien Bernardo Silva pourraient arriver dans la capitale.

La question de l'entraîneur va se poser un jour