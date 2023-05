PSG : Neymar veut claquer la porte, le prix est fixé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien décidé à quitter le PSG cet été, Neymar n’entre d’ailleurs plus dans les plans d’avenir de Luis Campos, et les deux parties devraient donc tenter de trouver un nouveau point de chute à l’attaquant brésilien. Et selon l’agent Yvan Le Mée, expérimenté sur le marché des transferts, Neymar pourrait rapporter environ 80M€ au PSG.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Neymar, dont le contrat court jusqu’en 2027 avec le PSG ? Christophe Galtier a récemment affiché un discours assez mystérieux sur l’avenir de sa star en conférence de presse : « Est-ce que l'on reverra Neymar la saison prochaine ? Je suis déjà très focus sur nos cinq derniers matchs et on verra ce qui se passe la saison prochaine (...) Je ne peux pas répondre à cette question car la saison prochaine sera la saison prochaine, nous devons bien finir. Je ne fais pas de langue de bois », confiait l’entraîneur du PSG au sujet de Neymar.

Neymar et le PSG, divorce en vue

À en croire les dernières tendances, le PSG n’aurait aucunement envie de continuer avec Neymar malgré ses quatre années de contrat restantes. Un sentiment qui est d’ailleurs partagé par l’international brésilien, qui a récemment été pris en grippe jusqu’à son domicile où des supporters se sont rendus pour réclamer son départ. Neymar, bien conscient de la rupture totale avec le PSG, envisagerait donc lui aussi de changer d’air. Mais combien pourrait-t-il rapporter ?

« Il faut compter 70/80M€ »