PSG : Le mercato de rêve est annoncé !

Après un été relativement calme, le PSG pourrait bien s'activer cet hiver afin de densifier un effectif largement amoindri par les blessures depuis le début de la saison. Et pour Bertrand Latour, le mercato de rêve pour le club de la capitale consisterait à recruter deux nouveaux joueurs.

L'été dernier, le PSG s'était contenté de recruter Illia Zabarnyi et deux gardiens de but à savoir Lucas Chevalier et Renato Marin. Mais alors que l'effectif parisien a été frappé par une hécatombe depuis le début de la saison, la direction du PSG pourrait être tentée de se renforcer cet hiver. Bertrand Latour dévoile ce qui serait, à ses yeux, le mercato idéal du club de la capitale.

Bertrand Latour annonce le mercato idéal du PSG « Moi, la priorité c'est de prendre un défenseur polyvalent. Au poste de défenseur central aussi, on a des interrogations sur le niveau de Beraldo. Si vous avez un joueur qui est capable de faire axe et défenseur droit », confie-t-il au micro de Canal+, avant de poursuivre.