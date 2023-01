PSG : Le fantasme du mercato, c’est lui

Guillaume de Saint Sauveur

Ardemment courtisé par Luis Campos lors du dernier mercato estival avec plusieurs offres de transfert qui avait été refusées par l’Inter Milan, Milan Skriniar se rapproche de jour en jour du PSG. Christophe Galtier a d’ailleurs confirmé l’intérêt de longue date qu’il porte au défenseur central slovaque de l’Inter.

Milan Skriniar vers le PSG, ça se précise ! Comme le10sport.com vous l’a révélé, le club de la capitale a fortement repris espoir ces derniers jours dans ce dossier puisque le défenseur slovaque a repoussé les offres de prolongation de contrat formulées par l’Inter Milan, et rien ne semble pouvoir s’opposer à son arrivée libre au PSG l’été prochain, voire même à un transfert dans les derniers jours du mercato hivernal.

« On pensait l’avoir cet été »

D’ailleurs, ce n’est plus un secret, le PSG avait déjà mis le paquet pour tenter de boucler le transfert de Milan Skriniar l’été dernier, et Christophe Galtier l’a confirmé lundi soir au micro de beiNSPORTS après le carton contre Pays de Cassel en Coupe de France (7-0) : « Je suis l'actu. Je ne peux pas vous dire qu'il viendra cet hiver ou cet été. C'est un joueur qui a été suivi pendant longtemps. On pensait l'avoir cet été, mais on ne l'a pas eu », a indiqué l’entraîneur du PSG, confirmant donc clairement sa détermination à attirer Skriniar depuis des mois.

Skriniar libre comme l’air