Les feux passent au vert pour un gros transfert au PSG

Thomas Bourseau

Milan Skriniar bientôt au PSG ? Les rumeurs fusent dans la presse et le10sport.com vous a confié que son départ de l’Inter n’était certainement plus hypothétique. Et cette opération pourrait bien faire les affaires des différentes parties concernées pour cet hiver. Explications.

Milan Skriniar soufflera sa 28ème bougie le 11 février prochain. Cependant, il semble être possible que d’ici-là, le Slovaque relève un nouveau défi sportif. Évoluant à l’Inter depuis 2017, le défenseur central du club nerazzurro est sous contrat jusqu’à l’issue de la saison et ne prolongera pas son bail comme le10sport.com vous l’a laissé entendre la semaine dernière. Un départ en tant qu’agent libre est plus qu’une simple option à l’instant T dans l’esprit de Skriniar. D’ailleurs, son agent a déclaré à Telenord qu’ils avaient tous deux refusés de signer la proposition de contrat offerte par l’Inter.

Une star du PSG veut claquer la porte, son prochain club identifié ? https://t.co/G0uKVguu6O pic.twitter.com/0sN6HSEdxE — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Le PSG a tout à gagner avec Milan Skriniar

De quoi relancer le feuilleton Milan Skriniar au point qu’il débarque dès cet hiver au PSG ? D’après les informations de CBS Sports , le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton cet hiver ne signifierait pas pour autant que le PSG fasse de son remplacement une priorité. À l’instant T, le grand souhait du Paris Saint-Germain serait de renforcer le secteur défensif du club et Milan Skriniar figurerait tout en haut de la liste de la direction parisienne. Avec une prolongation de contrat de Ramos, le salaire de Skriniar en serait libéré selon CBS Sports grâce notamment au départ de Sarabia. De plus, Christophe Galtier pourrait à nouveau remettre sur pied une défense à trois centraux comme en début de saison grâce à l’éventuelle présence de Milan Skriniar.

Skriniar et l’Inter favorables à un transfert cet hiver ?