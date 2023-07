PSG : Le champ est libre pour l’arrivée d’un attaquant

Baptiste Berkowicz

Toujours à la recherche d'un attaquant de classe mondiale, le PSG multiplie les pistes. Après des complications dans les dossiers menant à Harry Kane et Victor Osimhen, le club de la capitale avance ses pions pour recruter Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe de la Juventus est en instance de départ, les dirigeants parisiens possèdent une longueur d'avance pour s'attacher ses services.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, se sait attendue sur ce mercato estival. Après le départ de Lionel Messi, le club de la capitale doit repenser son secteur offensif. En ce sens, le poste de numéro 9 a été érigé parmi les priorités de recrutement. Harry Kane ainsi que Victor Osimhen étaient plébiscités par les dirigeants parisiens mais la complexité des deux dossiers oblige le PSG à revoir ses plans. Dusan Vlahovic n'est plus en odeur de sainteté à la Juventus, Paris entend bien en profiter.

Vlahovic et la Juventus, divorce acté

Le club italien réclame pas moins de 90M€ pour libérer son joueur. D'après les informations de la Gazzetta Dello Sport , la Juventus n'a pas encore reçu d'offre à la hauteur de ce qui est attendu pour Dusan Vlahovic. Le club italien et le joueur seraient heureux de se dire au revoir. Le Serbe serait de plus en plus anxieux à l'idée de ne pas voir son transfert aboutir. L'attaquant de 23 ans aimerait connaître son avenir le plus tôt possible. Les contacts avec le PSG sont fréquents, le club de la capitale fait office de favori pour accueillir Dusan Vlahovic.

Luis Enrique, atout majeur pour ce transfert