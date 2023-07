PSG : Mbappé lâche une bombe au Real Madrid, son contrat est prêt

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Écarté de la tournée asiatique du PSG, Kylian Mbappé est invité à plier bagage. Le club de la capitale cherche plus que jamais à se séparer de son numéro 7, qui refuse d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. Toutes les offres sont donc les bienvenues dans la capitale, mais le capitaine de l’équipe de France a déjà tranché pour son avenir, s’entendant même sur les termes de son futur contrat.

Le PSG est passé des paroles aux actes. Après le coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi, fixant un ultimatum à son joueur, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué pour la tournée parisienne organisée au Japon et en Corée du Sud. Ainsi, tandis que le groupe de Luis Enrique va préparer dans les prochains jours la saison à venir en Asie, Kylian Mbappé est invité de son côté à s’entraîner avec les autres indésirables à Poissy. Un moyen de l’inciter à plier bagage à une année de la fin de son engagement.

Le PSG vide son sac et fracasse Mbappé ! https://t.co/abuXkssWf5 pic.twitter.com/SuuVl58bLG — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Plusieurs options s’offrent à Mbappé, mais…

Pour parvenir à ses fins, le PSG est à l’écoute de toutes les offres. Le profil de Kylian Mbappé ne laisse pas insensibles plusieurs formations de Premier League, à l’instar de Chelsea, tandis que l’Arabie saoudite rêverait également de frapper un coup historique avec l’attaquant des Bleus . Mais ce dernier a une idée bien précise de son avenir.

Déjà un accord entre Mbappé et le Real Madrid ?