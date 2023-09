PSG : Le boss passe à l’action pour un transfert, il se fait recaler

Arnaud De Kanel

Face aux refus de plusieurs joueurs lors des récents mercato, Nasser Al-Khelaïfi avait pris les choses en mains sur certains dossiers estivaux. Ce samedi, la presse américaine nous apprend que c'était notamment le cas avec Rasmus Hojlund mais le président du PSG ne s'est pas montré assez persuasif.

Le mercato est un sujet sensible au PSG. A la suite de deux fenêtres de transferts ratées, Nasser Al-Khelaïfi a fait irruption dans des dossiers cet été pour faire bouger les choses. Le président du PSG a même tenté de convaincre Rasmus Hojlund.

Al-Khelaïfi appelle Hojlund

Nasser Al-Khelaïfi voyait bien que Luis Campos avait du mal à recruter un attaquant. Parmi les profils étudiés, celui de Rasmus Hojlund figurait assez haut dans la liste. Alors, le président du PSG se serait entretenu avec l'attaquant danois en visioconférence comme le rapporte The Athletic ce samedi. Mais cela n'a rien donné...

Hojlund recale le PSG