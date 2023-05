PSG : L’annonce qui fait trembler Galtier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG pourrait se séparer de Christophe Galtier et donc se mettre en quête d’un nouveau coach. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent avec insistance à l’image de celle menant à Thiago Motta, également suivi par l’Inter Milan, Mais le club lombard se retire de ce dossier comme le confirme Steven Zhang, qui assure que Simone Inzaghi va rester.

L'avenir de Christophe Galtier semble s'écrire en pointillés du côté du PSG. Et pour cause, le club parisien sort d'une saison agitée qui pousse les dirigeants à se mettre en quête d'un nouveau coach. Dans cette optique, la piste menant à Thiago Motta semble avoir des partisans au PSG, mais également à l'Inter Milan. Cependant, Steven Zhang affiche sa volonté de conserver Simone Inzaghi.

L'Inter conserve Inzaghi, la voie est libre pour Motta ?

« Inzaghi a joué un rôle énorme dans la victoire de ces trophées et dans la finale de la Ligue des champions. Nous sommes donc très fiers de continuer avec lui , cela ne fait aucun doute », lâche le propriétaire de l’Inter Milan après la victoire en finale de la Coupe d’Italie. Par conséquent, le PSG a un concurrent de moins pour attirer Thiago Motta. Autre entraîneur annoncé dans le viseur du PSG, José Mourinho s’est également exprimé sur son avenir.

Mourinho n'écarte rien