PSG : La grave accusation sur le mercato !

Seulement utilisé dans la rotation, Lee Kang-In est voué à jouer les seconds au rôle au PSG cette saison encore, malgré ses belles prestations depuis la reprise. Une situation qui interpelle du côté de la Corée du Sud où on s'inquiète à un an de la Coupe du monde.

Très peu utilisé lors de la seconde partie de la saison dernière, Lee Kang-In ne sera pas retenu cet été en cas d'offre qui satisfait le PSG. Une situation qui interpelle en Corée du Sud puisque l'ancien joueur de Majorque et l'un des cadres de la sélection. Journaliste sud-coréen, Nam Jang-hyun ne cache sa frustration face à la gestion du PSG.

La Corée du Sud s'inquiète pour Lee Kang-In « Les médias et les fans coréens se posent beaucoup de questions sur le fait de savoir si Kang-in Lee se voit offrir suffisamment d’opportunités. Je sais qu’il est impossible pour le PSG de faire jouer tous ses joueurs titulaires à chaque match, mais beaucoup trouvent difficile à comprendre qu’il soit systématiquement écarté des matchs importants », estime-t-il auprès de Foot Mercato.