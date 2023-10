PSG : La grande annonce de Beckham pour un rachat avec le Qatar !

Thomas Bourseau

David Beckham est passé par le PSG pour y finir sa carrière de joueur entre janvier et juin 2013. Son lien avec la famille royale du Qatar, l’Anglais ne l’a pas caché au moment d’évoquer l’éventuel rachat de Manchester United par Hamad Bin Jassim Al-Thani. Pour autant, Beckham a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet.

Comme il l’a lui-même révélé dans son documentaire Netflix , David Beckham songeait déjà à sa reconversion après sa carrière professionnelle. De par son expérience pionnière en Major League Soccer en 2007 au Los Angeles Galaxy, un accord a été convenu pour qu’il bénéficie du droit de détenir de grandes parts dans une future franchise. En 2018, le rêve est devenu réalité pour la légende de Manchester United avec la création de l’Inter Miami.

«J'ai une relation de longue date avec le Qatar en raison de mon passage au PSG»

Depuis, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain et à présent Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets, tous sont passés par l’Inter Miami. Se pourrait-il cependant que David Beckham mette les pieds dans le plat pour l’opération rachat de Manchester United avec Hamad Bin Jassim Al-Thani ? La réponse de Beckham ne s’est pas fait attendre. « Pour l'instant, il n'y a pas de discussion à ce sujet. J'ai une relation de longue date avec le Qatar en raison de mon passage au PSG. Les gens diront qu'il y a un lien et bien sûr on en discutera, mais il n'y a pas encore eu de discussion ».

«C'est le bon moment pour que quelqu'un d'autre prenne les rênes et je pense qu'il y aura une vente»