PSG : Incroyable, Mbappé refait le coup pour son transfert !

Thomas Bourseau

Alors qu’il a annoncé son départ du PSG à son président Nasser Al-Khelaïfi il y a désormais un mois de cela, Kylian Mbappé ne devrait pas se laisser tenter par une destination surprise à Londres. En effet, une nouvelle fois, l’attaquant du PSG a ouvertement repoussée une proposition de transfert pour un club de la capitale anglaise : Arsenal.

Le destin de Kylian Mbappé semble être tout tracé. Depuis des années désormais, le Real Madrid fait les yeux doux au meilleur buteur de l’histoire du PSG, club qu’il quittera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Et pour ce qui est de la Premier League et d’Arsenal, les supporters des Gunners peuvent toujours rêver.

Mbappé dit non à un supporter d’Arsenal pour un transfert chez les Gunners

Ces dernières heures, une vidéo a mis le feu à la toile sur les réseaux sociaux. Le jeune supporter d’Arsenal qui s’appelle Mikey Pouli sur X ou encore Instagram a interpellé Kylian Mbappé de la manière suivante : « Viens à Arsenal ». Ce à quoi le principal intéressé a répondu : « Arsenal ? » , avant de rire aux éclats. Le jeune fan des Gunners n’a pas lâché l’affaire en rétorquant : « On prendra soin de toi ». Mais Kylian Mbappé n’a pas été amadoué puisqu’il a enchaîné avec le constat lourd de sens suivant : « Il n’y a aucun moyen, il n’y a aucun moyen ». Pourquoi ? « Il fait trop froid là-bas ».

Mbappé avait déjà recalé Tom Holland pour Tottenham !