PSG : Incroyable, le Qatar se prend un stop par Benzema !

Dimanche dernier, le Real Madrid a annoncé le départ de Karim Benzema. Après 14 ans passés dans la capitale espagnole, l’attaquant français devrait filer du côté de l’Arabie saoudite où un contrat XXL l’attend. Pourtant, dans le passé, Karim Benzema a déjà eu d’autres propositions, notamment… au PSG.

Clap de fin pour Karim Benzema. Alors que son sacre au Ballon D’Or lui avait offert une année de contrat supplémentaire, l’attaquant français a décidé de quitter le Real Madrid dès cet été. Le club espagnol a annoncé la nouvelle dimanche dernier dans un communiqué qui n’a pas manqué d’attrister les supporters du Real Madrid. Sauf grande surprise, Karim Benzema devrait s’engager avec Al-Ittihad.

«Il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire»

Deux jours après l’annonce de son grand départ, Karim Benzema s’est présenté en conférence de presse et a fait ses adieux à la Maison Blanche. « Il est difficile de parler avec autant d'émotions, mais je voulais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers. Ce fut un beau chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Je n'oublierai jamais le Real Madrid. C'est impossible, c'est le meilleur club de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire », a déclaré un Benzema très ému de quitter le club qui lui a tout donné depuis 14 ans.

Benzema a refusé le PSG