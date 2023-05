PSG : Incroyable, le Qatar prépare le transfert de Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG vit une saison très compliquée, du mouvement est attendu cet été. Kylian Mbappé incarne le projet parisien et l’idée est de le conserver le plus longtemps possible. Néanmoins, Manchester United pourrait se positionner sur le capitaine des Bleus en cas de rachat du club par… le Qatar !

Ce n’est pas une nouveauté, Manchester United est en vente et le Qatar est très bien positionné parmi les potentiels acheteurs. Le groupe qatari Sheikh Jassim avance ses pions et espère prendre le meilleur sur INEOS, l’autre candidat et actuel propriétaire de l’OGC Nice. Et si jamais le Qatar parvient à ses fins, un mercato XXL se prépare.

Manchester United veut Kylian Mbappé

D’après les informations de Christian Falk, journaliste pour Bild Sport , le potentiel nouveau propriétaire de Manchester United souhaiterait recruter Kylian Mbappé en cas de rachat des Red Devils . Le PSG, qui l’a prolongé l’été dernier, sait que son avenir est toujours un cas spécial. Mbappé est lié à Paris jusqu’en 2024, ce qu’il veut dire que s’il ne prolonge pas cet été, il partira libre dans une saison.

Des doutes sur son avenir ?

En clair, c’est encore et toujours le même cas de figure qui se répète. Pour le moment, Kylian Mbappé est loin de quitter le PSG mais vu les piètres résultats cette saison, le nouveau capitaine de l’équipe de France pourrait se poser quelques questions cet été. Et en cas de rachat de Manchester United par le Qatar, Mbappé songera peut-être à cette option. Affaire à suivre…