PSG : «Impossible», un transfert déjà annulé ?

Alexis Brunet

Recruté en 2024 pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov pensait que le départ de l’Italien du PSG allait lui permettre de gratter définitivement sa place de titulaire. Malheureusement, l’arrivée de Lucas Chevalier a tout changé et le Russe ne joue plus du tout à Paris. Il chercherait donc à partir au plus vite, mais un retour dans son pays sous la forme d’un prêt semble une solution impossible.

L’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG s’est terminée d’une surprenante façon. Alors qu’il avait sauvé plus d’une fois le club de la capitale en Ligue des champions, l’Italien a été poussé dehors par Luis Enrique. Le technicien espagnol souhaitait miser sur un nouveau gardien de but et c’est ainsi que Lucas Chevalier a débarqué à Paris et que l'ancien Milanais a rejoint Manchester City.

Safonov ne veut plus rester au PSG Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a joué toutes les minutes possibles. Le Français ne laisse rien aux autres gardiens de but du club de la capitale et cela commence à agacer. En effet, selon les informations de L’Équipe, Matvey Safonov serait déçu de sa situation à Paris et il souhaiterait quitter le champion de France au plus vite.