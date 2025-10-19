PSG : «Impossible», un transfert déjà annulé ?

Recruté en 2024 pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov pensait que le départ de l’Italien du PSG allait lui permettre de gratter définitivement sa place de titulaire. Malheureusement, l’arrivée de Lucas Chevalier a tout changé et le Russe ne joue plus du tout à Paris. Il chercherait donc à partir au plus vite, mais un retour dans son pays sous la forme d’un prêt semble une solution impossible.
L’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG s’est terminée d’une surprenante façon. Alors qu’il avait sauvé plus d’une fois le club de la capitale en Ligue des champions, l’Italien a été poussé dehors par Luis Enrique. Le technicien espagnol souhaitait miser sur un nouveau gardien de but et c’est ainsi que Lucas Chevalier a débarqué à Paris et que l'ancien Milanais a rejoint Manchester City.
Safonov ne veut plus rester au PSG
Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a joué toutes les minutes possibles. Le Français ne laisse rien aux autres gardiens de but du club de la capitale et cela commence à agacer. En effet, selon les informations de L’Équipe, Matvey Safonov serait déçu de sa situation à Paris et il souhaiterait quitter le champion de France au plus vite.
« Je pense que c'est impossible »
Matvey Safonov veut donc s’en aller, mais pour aller où ? Interrogé par L’Équipe Michele Antonov, journaliste russe pour Sport-Express, estime que n’importe quel club du championnat local serait ravi d’attirer le joueur du PSG sous la forme d’un prêt cet hiver, mais il semble impossible qu’un tel scénario se réalise. « Tous les clubs en Russie seraient ouverts pour le prendre en prêt car il est considéré comme le meilleur gardien russe. Mais je pense que c'est impossible. Ici, tous les supporters sont derrière Safonov et espèrent le meilleur pour lui. On pense réellement qu'il va devenir le premier choix au Paris-Saint-Germain. »