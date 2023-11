PSG : Il vend la mèche en direct pour le transfert de Mbappé

Hugo Chirossel

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé sera-t-il encore un joueur du PSG la saison prochaine ? Le doute est permis, son contrat avec le club de la capitale arrivant à son terme en juin prochain. Si les rumeurs sur son avenir sont toujours aussi présentes, Jérôme Rothen assure que l’international français n’a pas encore fait son choix.

L’avenir de Kylian Mbappé a une nouvelle fois défrayé la chronique l’été dernier. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, le capitaine de l’équipe de France n’a pas activé l’option qui l’aurait prolongé d’une année supplémentaire. Ce qui a conduit à sa mise à l’écart, avant qu’il ne soit finalement réintégré au début du mois d’août.

Mbappé a renoncé à 80M€

Pour ce faire, Kylian Mbappé a consenti à un effort financier, comme indiqué par RMC Sport . L’international français a renoncé à diverses primes, pour un montant total estimé à 80M€, tandis que dans le même temps, Luis Enrique a poussé en interne pour qu’il soit réintégré au groupe du PSG. Une bonne nouvelle pour les deux parties, mais qui ne donne toujours pas plus d'indications sur la suite de leur aventure commune.

«Il ne sait pas s’il doit partir ou s’il va rester au PSG»