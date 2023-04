PSG : «Il se fout de la gueule du monde», Messi se fait fracasser

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Lionel Messi aurait posé ses conditions pour prolonger avec le PSG. En effet, l’Argentin souhaiterait bénéficier d’une revalorisation salariale afin d’étendre son bail avec le club de la capitale. Ce qui n’est pas du tout au goût de Jérôme Rothen. Ce dernier a vivement critiqué les exigences de la Pulga, ce qu’il considère comme un manque de respect.

« C’est complètement déplacé »

« Quand tes proches, tes agents, ton père, essayent de négocier ça, c’est forcément en total accord le joueur. Donc c’est dire à quel point il se fout de la gueule du monde depuis qu’il est arrivé et qu’il n’est pas venu pour les bonnes conditions. Il est venu que pour les conditions financières, un club qui pouvait l’accueillir et qui soit dans la continuité de ce qu’il gagnait à Barcelone, alors qu’on sait très bien pourquoi il est parti, parce qu’ils ne pouvaient plus le payer. Il est venu avec des pleurs au Paris Saint-Germain, il repartira avec la frustration de ne pas avoir pu revaloriser son salaire. Mais c’est complètement déplacé. Déjà par rapport à son statut aujourd’hui et son salaire », a déclaré Jérôme Rothen.

« Je suis extrêmement déçu de son comportement »