PSG : Il réclame le départ d’une star en direct

Arnaud De Kanel

A l'instar de Neymar et Leo Messi, Marco Verratti en prend pour son grade ces dernières semaines au PSG. Le milieu de terrain italien aurait même des envies d'ailleurs. Jérôme Rothen l'invite à aller au bout de ses idées et donc à quitter le club de la capitale le plus rapidement possible.

Marco Verratti n'a pas que des amis chez RMC . Déjà en clash avec Daniel Riolo depuis des années, le milieu de terrain italien s'est récemment pris le bec avec Jérôme Rothen au téléphone. Depuis, l'ancien gaucher du PSG s'en prend régulièrement à Verratti à l'antenne. Il a notamment réclamé son départ.

« Si Marco Verratti fuit ses responsabilités ? S'il n'y avait que ça. Et encore une fois je ne parle pas de ses qualités techniques, parce que ça peut être un joueur merveilleux, mais ça fait pas mal de mois, d'années même, que le joueur stagne, et dans le confort, beaucoup trop dans le confort, et sa déclaration est typiquement dans ce sens-là. C'est ça que je lui reproche. Il y a un constat qui est terrible : son nombre de matchs joués. Il n'a pas fait la Coupe du Monde, mais il est revenu avec presque 4 kilos en trop. Il a resigné et a un gros statut avec un salaire élevé. C'est à lui de montrer la voie aux autres, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est au club. Il a répété qu'il aimait le club, mais dans la vie de tous les jours, il fait pas les choses dans ce sens-là. Il ne peut pas recadrer des gens dans le vestiaire alors qu'il n'est pas irréprochable lui-même », a confié Jérôme Rothen dans son émission sur RMC avant de poursuivre.

