PSG : Il l’annonce en direct, la voie est libre pour une star

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino a à la fois connu Harry Kane et le PSG de par ses expériences passées. Coach de Chelsea, l’Argentin a affirmé en conférence de presse que Kane ne débarquera pas chez les Blues.

Harry Kane est la priorité offensive du PSG. C’est du moins ce que Le Parisien communiquait comme information il y a plusieurs semaines de cela dans le cadre du mercato estival. Depuis, les dossiers Victor Osimhen et surtout Randal Kolo Muani semblent avoir pris le dessus. Néanmoins, au vu de la tournure des évènements dans le feuilleton Kane, le PSG aurait un véritable coup à jouer.

Pochettino ne tarit pas d’éloges sur Kane

En effet, à en croire les informations circulant dans la presse, Tottenham mènerait la vie dure au Bayern Munich pour le transfert d’Harry Kane et refuserait de le céder à un concurrent direct en Premier League, à savoir Manchester United. Il en serait donc de même pour Chelsea, où son ancien coach Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur dernièrement. Annoncé également du côté des Blues , Kane ne devrait pas débarquer selon l’ex-entraîneur du PSG qui a commencé par botter en touche. « Je n'aime pas parler des joueurs d'un autre club, mais vous parlez de l'un des plus grands, de l'un des meilleurs attaquants du monde. Il n'est pas juste de parler, il n'est pas juste de ne rien dire ».

Le PSG va recevoir une nouvelle offre, c’est une surprise https://t.co/TsJOjYJznG pic.twitter.com/kyGqAeKwvR — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

«En ce moment, nous pensons différemment. Nous ne pensons pas à cela»