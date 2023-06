PSG : Il débarque avec une énorme condition sur le mercato

Jean de Teyssière

Julian Nagelsmann n'a finalement pas accepté le poste d'entraîneur du PSG. Pour le moment, Christophe Galtier est toujours officiellement à la tête du groupe parisien, même si ses jours sont comptés. D'autant que Luis Enrique devrait très certainement devenir officiellement l'entraîneur parisien la saison prochaine. pour le convaincre de venir, les dirigeants parisiens ont du faire une grosse concession concernant le mercato.

Cela fait plus de 10 ans que le PSG veut rêver plus grand, en remportant notamment la Ligue des Champions et le choix de nommer Luis Enrique semble leur permettre de réaliser ce rêve. Attirer l'ancien sélectionneur de la Roja n'a pas été facile, car son projet de jeu est loin de ce que peuvent lui offrir ces joueurs. Pour signer à Paris, l'Espagnol aurait fait une demande, qui pourrait ne pas plaire au conseiller du football, Luis Campos.

Luis Enrique veut garder Neymar...

Les plans de Luis Campos pourrait être contrariés par l'arrivée prochaine de Luis Enrique. Depuis son arrivée au club en juillet dernier, le Portugais veut faire partir Neymar. Mais Luis Enrique apprécierait beaucoup son profil d'après L'Equipe et souhaiterait conserver le jouer qu'il a déjà eu au FC Barcelone entre 2014 et 2017.

...et avoir son mot à dire sur le mercato