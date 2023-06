PSG : Il annonce du clash avec le nouvel entraîneur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nouveau grandissime favori pour le poste d’entraîneur du PSG, Luis Enrique devrait être nommé dans les prochains jours en lieu et place de Christophe Galtier. La méthode du technicien espagnol, parfois musclée, a déjà fait ses preuves par le passé et notamment dans les rangs du FC Barcelone comme le souligne Frédéric Hermel.

La piste Julian Nagelsmann ayant pris un sérieux coup de froid durant le week-end, le PSG a choisi son nouveau favori pour le poste d’entraîneur : Luis Enrique. Le technicien espagnol, libre depuis son départ de la sélection nationale ibérique en décembre dernier après la Coupe du Monde au Qatar, s’apprête donc vraisemblablement à reprendre le flambeau de Christophe Galtier. Mais à quoi faut-il s’attendre au PSG avec la méthode Enrique ?

Enrique, un habitué des clashs

Le journaliste Frédéric Hermel, correspondant en Espagne de RMC Sport , a décrypté la méthode Luis Enrique et notamment son passage marquant au FC Barcelone, entre 2014 et 2017, durant lequel il n’avait pas hésité à recadrer certaines stars : « C’est un excellent entraîneur et personne ne doute de ça en Espagne. C’est le premier entraîneur qui a su faire évoluer le jeu du Barça après ceux qui ont suivi Guardiola. Il y a eu Tito Vilanova et Tata Martino. Il a réussi à faire évoluer le jeu du Barça même avec Messi devant. Le Barca était devenu trop prévisible, il l’a rendu beaucoup plus direct. Il a gagné une Ligue des champions, deux Ligas. Il y a eu des conflits avec les stars du Barça parce que le vestiaire était très compliqué à gérer », indique Hermel.

« Une très bonne recrue pour le PSG »