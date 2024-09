PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 150M€

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, le PSG aurait souhaité boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia pour compenser son départ. Toutefois, le club de la capitale n'a pas réussi à faire plier la direction du Napoli lors du dernier mercato estival. Malgré son échec sur ce dossier, le PSG serait toujours sur les rangs de Khvicha Kvaratskhelia. Et heureusement pour l'écurie parisienne, Naples serait encore loin d'avoir prolongé son numéro 77.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG n'a pas oublié Kvaratskhelia

Pour remplacer Kylian Mbappé numériquement, la direction du PSG aurait voulu s'offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia lors du dernier mercato estival. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n'ont pas réussi à faire plier Aurelio De Laurentiis. Malgré tout, les hautes sphères du PSG n'auraient pas tiré un trait sur l'attaquant du Napoli, étant prêts à revenir à la charge lors de l'été 2025. Toutefois, les Azzurri veulent prolonger Khvicha Kvaratskhelia au plus vite.

Ça coince pour la prolongation de Kvaratskhelia

Selon les informations d'Il Mattino, les dirigeants du Napoli auraient proposé un contrat à hauteur de 5M€ annuels à Khvicha Kvaratskhelia, et ce, pour qu'il rempile jusqu'en 2029. Pour rappel, l'international géorgien est engagé jusqu'au 30 juin 2027, et il percevrait un salaire avoisinant les 1,5M€ par an actuellement. D'après le média transalpin, le clan Kvaratskhelia réclamerait un effort supplémentaire de la part d'Aurelio De Laurentiis. Et heureusement pour le PSG, l'écart entre l'offre et la demande avoisinerait les 2,5M€. A suivre...