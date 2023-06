PSG - Galtier : Messi se lâche après son départ

La rédaction

Le passage de Lionel Messi au PSG aura été pour le moins décevant. Alors qu'il devait rapprocher le club de la capitale de la victoire finale en Ligue des Champions, les Parisiens s'en sont éloignés. Selon les dires de la star argentine, sa seconde saison lui a permis d'être bien plus épanoui que la première, notamment grâce à Christophe Galtier.

Alors qu'il a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant l'Inter Miami de David Beckham, Lionel Messi est revenu sur son passage au PSG.

Une préparation à l'été 2022 qui change tout

Au micro de BeIN Sports , Lionel Messi a évoqué la préparation de la saison 2022-2023, après une première saison très délicate : « C’est sûr que le début de la saison suivante a été très bon car j’ai pu faire la préparation à la différence de l’année précédente. J’étais là au début de saison avec beaucoup de mes anciens et nouveaux coéquipiers ».

Galtier comme facteur d'intégration à Messi