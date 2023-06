Coup de théâtre pour Mbappé, le PSG a dégainé

Hugo Chirossel

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé qu’il n’activerait pas l’option qui le prolongerait d’une année supplémentaire. Dans ces conditions, le club de la capitale lui laisserait deux choix, une prolongation ou bien un transfert dès cet été. Et il semblerait que les dirigeants parisiens soient déjà passés à l’action.

C’est un sujet qui revient sans arrêt du côté du PSG. Dès l’approche du mercato estival, les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé repartent de plus belle et cette année ne fait pas exception. Lié au club de la capitale jusqu’en 2024, l’attaquant de 24 ans a fait savoir qu’il ne comptait pas activer la clause qui le prolongerait jusqu’en 2025.

Le PSG est passé à l’action pour Mbappé

Kylian Mbappé pourrait donc quitter le PSG libre dès la fin de la saison prochaine. Ce qui ne convient pas aux dirigeants parisiens qui, s’il n’accepte pas de prolonger, pourraient s’en séparer dès cet été. En ce sens, d’après Romain Molina, le Paris Saint-Germain aurait déjà formulé une proposition à Kylian Mbappé. Ce qui donnerait d’ailleurs des sueurs froides au Real Madrid, qui rêve depuis longtemps de s’attacher les services du capitaine de l’équipe de France.

« Paris lui propose un autre type de contrat »