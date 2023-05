PSG : Galtier lâche une grosse annonce, Riolo dégoupille

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG a remporté son onzième titre en Ligue 1, Christophe Galtier s'est totalement enflammé, affirmant qu'il était difficile pour tout le monde de remporter un titre cette saison. Dans la foulée, Daniel Riolo a adressé un énorme tacle au coach du PSG, qu'il veut voir quitter le club parisien.

Avec un Trophée des Champions et un titre de champion de France, Christophe Galtier ne souhaite pas dévaloriser ses conquêtes. Malgré les éliminations prématurées en Ligue des Champions et en Coupe de France, l'entraineur du PSG souhaite mettre en valeur sa saison, à l'heure du bilan.

« Ce n'est pas normal de gagner »

Après le match nul face à Strasbourg (1-1), synonyme de titre de champion de France pour les Parisiens, Christophe Galtier s'est exprimé au micro de Canal + et a donné son sentiment sur l'obtention du trophée en Ligue 1. Selon le technicien français, il ne faut pas s'habituer à gagner car « ce n'est pas normal de gagner » selon ses dires. Le coach du club de la capitale fait notamment allusion aux championnats voisins où la lutte a été acharné jusqu'au bout de la saison. Une manière pour l'ancien entraineur du LOSC de valoriser la performance de son équipe, à l'heure où les débats sur une potentielle fin d'aventure entre lui et le PSG s'intensifient.

Riolo recarde Galtier