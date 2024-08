PSG : Fin de mercato de folie, Al-Khelaïfi vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG va-t-il dynamiter les ultimes instants comme l'été dernier lors duquel Randal Kolo Muani avait signé de justesse ? Difficile à dire, mais Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé à ce sujet, assurant qu'il était très satisfait de l'équipe actuelle. Une façon d'affirmer que le PSG ne recrutera plus d'ici vendredi soir ?

Alors que le recrutement d'un attaquant d'ici vendredi soir au PSG semble avoir pris du plombe dans l'aile, le tirage au sort de la Ligue des champions va-t-il convaincre la direction parisienne de la nécessité de se renforcer d'ici vendredi 23h, date de la fermeture du mercato ? La question se pose puisque le club de la capitale va devoir affronter Manchester City, l'Atlético de Madrid, Arsenal et le Bayern Munich. Quatre très gros morceaux qui s'ajoutent au PSV Eindhoven, Gérone, le RB Salzbourg et Stuttgart. Un tirage redoutable pour le PSG, mais pas de quoi impressionner Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi très satisfait de son équipe

Dans des propos rapportés par L'EQUIPE, le président du PSG a effectivement été interrogé sur la possibilité de recruter d'ici vendredi soir. Et sa réponse laisse penser que les Parisiens seront calme dans les dernières heures du mercato. « On est bien aujourd'hui. Et on a aussi une équipe pour le futur. Tout le monde est très motivé, très engagé dans ce projet. Et tout le monde est content », a confié Nasser Al-Khelaïfi alors que le recrutement d'un attaquant était évoqué.

«Aujourd'hui, tout le monde peut marquer. Tout le monde défend. C'est le style que l'on adore»

Nasser Al-Khelaïfi en a également profité pour donner son avis sur le tirage au sort très relevé de la Ligue des champions pour le PSG : « C'est la meilleure compétition au monde. Avec le nouveau format, c'est encore plus fort et c'est ce que l'on aime. On va avancer match par match. Il va falloir être prêts. L'objectif ? Jouer chaque match avec le meilleur style, tous ensemble. Aujourd'hui, tout le monde peut marquer. Tout le monde défend. C'est le style que l'on adore ».