PSG : En direct, il annonce «une très bonne nouvelle» à 20M€

Thibault Morlain

Après avoir déjà dépensé plus de 120M€ sur ce mercato estival, le PSG s’apprêterait à faire rentrer de l’argent dans les caisses. Très discret dans le sens des départs jusqu’à présent, le club de la capitale va boucler dans les prochaines heures le transfert d’El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier va s’engager avec le RB Leipzig, moyennant 20M€, bonus compris. Une excellent vente aux yeux de Daniel Riolo.

Au PSG, le loft des indésirables a fait son grand retour. En effet, Luis Campos a remis en place cela pour se débarrasser de plusieurs indésirables. Plusieurs joueurs devraient alors être placés dans ce loft à l’instar de Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa. En attendant de régler ces départs, le PSG s’apprête à boucler une autre vente. Et c’est un jeune espoir parisien qui va faire ses valises : El Chadaille Bitshiabu. A 18 ans, le défenseur central va s’engager dans les prochaines heures avec le club allemand du RB Leipzig contre 15M€ + 5M€ de bonus.

« C’est une vente excellente »

Encore une fois, le PSG va vendre l’un de ses cracks à un club allemand. Va-t-il le regretter comme ça peut être le cas avec Moussa Diaby et Christopher Nkunku ? Daniel Riolo estime lui que cette vente d’El Chadaille Bitshiabu est plutôt très bonne pour le PSG. Réagissant au micro de L’After Foot , il a confié : « Pour le club aujourd’hui, ce qui est très important c’est de faire des ventes. Et là je trouve que c’est une vente excellente. C’est une très bonne nouvelle ».

« Ça tombe sur un jeune Parisien et peut-être qu’il y en aura d’autres »