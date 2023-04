PSG : Des stars sur le départ, un gros sacrifice se prépare pour Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivant à la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi est courtisé par le FC Barcelone, rêvant du retour de son ancienne tête de gondole. Mais le club culé est toujours confronté à des difficultés financières qui vont l’obliger à dégraisser pour espérer se montrer actif sur le marché des transferts.

Si la prolongation de Lionel Messi au PSG semblait inéluctable il y a plusieurs mois, la situation a désormais évolué. Le club parisien n’est plus certain de vouloir conserver La Pulga tandis que cette dernière se verrait bien effectuer son retour au FC Barcelone. Un désir partagé par Joan Laporta et le reste de la direction catalane, travaillant actuellement sur l’opération.

Coup de théâtre pour Messi, le PSG va adorer https://t.co/vKUhmzit8V pic.twitter.com/320CgVxz7J — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

« Aujourd’hui, ils ne peuvent pas inscrire Messi »

Selon 90min , les discussions avanceraient entre le camp Messi et le FC Barcelone, au point qu’un accord serait proche d’être trouvé, mais les Blaugrana ont encore du pain sur la planche pour assainir les finances et alléger la masse salariale. « Aujourd’hui, ils ne peuvent pas inscrire Messi. Il reste beaucoup de temps, ils peuvent inscrire d’autres joueurs, ils peuvent vendre... Aujourd'hui, c'est difficile. Du point de vue du championnat, j'espère que Barcelone fera le nécessaire pour faire revenir Messi. Espérons qu'ils y parviendront , indiquait récemment Javier Tebas, président de LaLiga. Je suis un fan de Messi. Mais nous n'allons pas changer les règles pour qu'ils puissent le signer. Je veux que Messi joue dans notre championnat, mais nous n'allons rien changer. Barcelone peut faire des mouvements pour pouvoir le faire. »

Des joueurs importants vendus ?

Alors que Lionel Messi n’est pas l’unique cible du FC Barcelone à l’approche du mercato, plusieurs options sont étudiées en interne pour pouvoir se montrer actif cet été. La vente de joueurs majeurs serait notamment envisagée, et l’avenir de Frenkie De Jong ou encore Ousmane Dembélé apparaît incertain, ces derniers étant courtisés en Premier League. Le Barça voudrait notamment s’éviter un nouveau feuilleton avec le Français, qui s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat.