PSG : Coup de tonnerre pour le pote de Mbappé ? Il vend la mèche

Thibault Morlain

D’ici quelques jours, le mercato estival ouvrira ses portes et au PSG, on souhaite construire autour de Kylian Mbappé. L’idée est de mettre le Français dans les meilleures conditions, mais tout pourrait ne pas se passer comme prévu. Proche de Mbappé à Paris, Achraf Hakimi voudrait s’en aller. A moins que cela ne soit pas le cas…

Cet été, ça devrait énormément bouger au PSG. Si on attend bien évidement plusieurs recrues au sein du club de la capitale, il va également y voir des départs. Alors que Luis Campos va chercher à se séparer de certains indésirables, des stars de l’équipe parisienne pourrait également s’en aller. Et voilà que certains regards se tournent vers Achraf Hakimi.

PSG : Une offre est partie pour ce gros coup du mercato https://t.co/29vTaVlyZm pic.twitter.com/mACDwFzcwT — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Hakimi veut quitter le PSG ?

Ce mardi, Mundo Deportivo a lâché une bombe concernant le latéral marocain du PSG. En effet, il a été révélé qu’Achraf Hakimi souhaitait quitter le club de la capitale, où il ne serait plus forcément à l’aise. Le fait est que son contrat jusqu’en 2026 et son gros salaire pourrait compliquer les choses.

« J’espère que l’année prochaine… »