Galtier est menacé, il est prêt à tout pour attendre le PSG

Axel Cornic

La succession de Christophe Galtier est l’un des gros sujets de cette fin de saison, avec le Paris Saint-Germain qui pourrait changer d’entraîneur. Plusieurs noms sont évoqués depuis quelques semaines et c’est le cas de Luis Enrique, qui souhaite retrouver un club après son échec avec l’Espagne à la Coupe du monde.

La révolution annoncée au PSG pourrait faire de nombreuses victimes cet été et personne ne semble être à l’abri. Christophe Galtier est en première ligne face aux critiques après une saison extrêmement compliquée et si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il garde la confiance des dirigeants pour le moment, un départ n’est pas à exclure.





Messi - PSG : Un incroyable scénario est annoncé https://t.co/dSloS7Vh9f pic.twitter.com/tQgWtOYyka — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Luis Enrique annoncé au PSG

Les spéculations fusent pour connaître l’identité de celui qui pourrait le remplacer sur le banc du PSG la saison prochaine. José Mourinho et Thiago Motta semblent être les favoris, mais à l’étranger on parle de plus en plus de Luis Enrique, libre de tout contrat depuis son départ de la sélection espagnole.

Le Napoli sur le coup, mais...