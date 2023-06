PSG : Galtier à Marseille, l’OM annonce le verdict

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme le PSG, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouvel entraîneur, et c’est justement à Paris que Pablo Longoria pourrait trouver son bonheur. Formé à l’OM, Christophe Galtier va bientôt se retrouver libre et dispose de partisans dans la cité phocéenne. En interne, on affiche en tout cas un discours très clair sur le sujet.

Faute d’avoir pu mettre la main sur Marcelo Gallardo, pas emballé par le projet marseillais, et Paulo Fonseca, retenu par le LOSC, Pablo Longoria poursuit ses recherches pour dénicher le successeur d’Igor Tudor. Désormais, c’est Marcelino qui semble tenir la corde pour rejoindre l’OM, mais d’autres pistes ont également été évoquées ces derniers jours, dont celle menant à Christophe Galtier.

L’OM passe à l’action avec un entraîneur, sa décision est connue https://t.co/r9NsQZTM0M pic.twitter.com/6NP5cndnQY — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Après le PSG, Christophe Galtier est évoqué à Marseille

Formé à l’OM et natif de Marseille, Christophe Galtier s’apprête en effet à quitter le PSG et a vu son nom être associé au club phocéen ces dernières semaines. Il faut dire que Pablo Longoria tient en estime l’ancien technicien du LOSC et de l’OGC Nice, et il ne serait pas le seul au sein du club. Suffisant pour faire de Galtier un candidat crédible au poste d’entraîneur ?

Galtier ? L’OM dit non