PSG : Coup de théâtre pour Mbappé, l’énorme annonce du Real Madrid

Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, du moins pour l'instant. Le joueur a envoyé une lettre à son club pour annoncer sa décision. Au sein du Real Madrid, on observe cette situation avec prudence. Certains membres du club espagnol redoutent une stratégie de la part de la star et de son entourage.

La situation est tendue entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club parisien n'aurait que peu apprécié la décision du joueur de ne pas prolonger son contrat d'une année supplémentaire. Afin d'éviter de le voir partir libre au Real Madrid à l'issue de son bail, le PSG envisage une vente dès cet été. « La position du PSG est claire : vente au plus vite si le joueur ne renouvelle pas. Ils sont ouverts aux offres de n'importe quel club, y compris le Real Madrid, donc il n'y a pas de relations rompues entre les deux équipes » a lâché Andres Onrubia sur le plateau de la Cadena Ser.

Le Real Madrid redoute une stratégie de Mbappé

Présent, aussi, lors de l'émission El Larguero , Romain Molina se montre plus prudent. Selon lui, certains membres du Real Madrid redoutent une nouvelle stratégie de Kylian Mbappé. « Beaucoup de gens parlent mais peu savent, l'année dernière c'était un cirque. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens à Madrid qui doutent que ce ne soit pas une stratégie. Il y a beaucoup d'options et tout est possible dans le football, surtout quand on a autant d'argent que le PSG » a lâché le journaliste français.

Une prolongation de Mbappé reste possible