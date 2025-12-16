PSG : Coup de théâtre à 65M€ sur le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Bayern, Dayot Upamecano partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alerté par la situation de l'international français, le PSG voudrait profiter de l'aubaine pour le recruter. Alors que le Bayern fait tout son possible pour qu'il rempile, Dayot Upamecano aimerait inclure une clause libératoire d'environ 65M€ dans son nouveau bail.

Arrivé au Bayern lors de l'été 2021, Dayot Upamecano pourrait prendre le large à l'issue de cette saison. En fin de contrat le 30 juin 2026, le défenseur central de 27 ans quittera le club munichois cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Alarmé, le PSG serait en embuscade pour boucler le transfert de Dayot Upamecano, et ce, pour 0€.

PSG : Upamecano exige une clause libératoire à 65M€ au Bayern D'après les indiscrétions de TZ, le clan Dayot Upamecano aurait des revendications bien précises sur le plan financier. En effet, l'international français exigerait environ 18M€, bonus compris, annuels. Et en cas de prolongation au Bayern, Dayot Upamecano veut négocier une clause libératoire.