PSG : Confirmation, un proche de Neymar lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité ce jeudi, Neymar ne fait pas d'un départ du PSG une priorité. Il est vrai que le joueur se montre à l'écoute, mais ne serait pas mécontent de rester à Paris. Agent proche du Brésilien, Pini Zahavi a confirmé qu'il n'avait pas réclamé son départ au club parisien comme l'ont annoncé plusieurs médias ces derniers jours.

Après Kylian Mbappé, un nouveau feuilleton a démarré au PSG. Et comme souvent lorsqu'il ne s'agit pas de l'international français, cela touche Neymar. Régulièrement annoncé sur le départ, le Brésilien est de nouveau au cœur de l'actualité. Et pour cause, après avoir écouté l'avis de ses proches, dont Pini Zahavi, Neymar aurait annoncé à sa direction qu'il souhaitait quitter le PSG cet été selon les informations de L'Equipe . Le joueur de 31 ans n'aurait pas digéré le comportement de certains supporters, qui n'avaient pas hésité à l'insulter devant son domicile. Depuis la diffusion de cette information, le joueur auriverde a été annoncé dans le viseur de plusieurs équipes comme Al-Hilal, le FC Barcelone ou encore Los Angeles.

PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Pini Zahavi sort du silence

Alors que les rumeurs se font nombreuses, Pini Zahavi est sorti de son silence. Questionné par Abdellah Boulma, l'agent israélien a tenu à mettre les choses au clair et a précisé que Neymar n'avait pas, verbalement, réclamé son transfert. Une déclaration, qui confirme l'information dévoilée par le 10Sport.com ce jeudi

Neymar envisage plusieurs options pour son avenir

Selon nos informations exclusives, Neymar songerait bien à quitter le PSG cet été et se montre à l'écoute de la moindre proposition. Néanmoins, rester au sein du club parisien ne sera pas vécu comme un drame pour le Brésilien. Surtout que le joueur de 31 ans est pleinement conscient qu'il sera difficile pour lui de trouver une formation capable de supporter son salaire XXL. Seule l'Arabie Saoudite aurait les moyens de se l'offrir cet été.