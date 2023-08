PSG : Clash inévitable pour ce transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Randal Kolo Muani bat son plein depuis quelques heures puisque le buteur de l'équipe de France a entamé un sérieux bras de fer avec l'Eintracht Francfort afin de pouvoir rallier le PSG au plus vite. Et ce clash semblait inévitable aux vues de l'évolution du dossier depuis quelque temps...

Nouvelle priorité absolue du PSG en cette fin de mercato estival, Randal Kolo Muani s'est lancé dans un bras de fer médiatique de grande envergure avec son club de l'Eintracht Francfort afin de pouvoir être transféré au Parc des Princes. Il faut dire que depuis plusieurs semaines maintenant, l'ancien Nantais avait signifié à l'écurie allemande qu'il souhaitait rejoindre le PSG, avec qui il a déjà trouvé un accord contractuel. Mais de son côté, Francfort n'a cesse de repousser les différentes offres formulées par le club parisien...

PSG : Il arrive à Paris et se fait charger en Allemagne ! https://t.co/fAqSt7eUvU pic.twitter.com/ogM8ZcLdnM — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Kolo Muani a officiellement demandé son départ

Du coup, Randal Kolo Muani a officialisé ses envies de départ au PSG sur la place publique mardi soir, dans un entretien accordé à Sky : « Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort. J'ai pris les supporters à cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la fin. Cependant, ce n'est pas un secret que le Paris Saint-Germain a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J'aimerais venir à Paris et j'en ai également informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi », a lâché le buteur de l'équipe de France.

Le clash s'intensifie...